لاعبو “البوكا”: “نهائي القرن تحوّل إلى حرب” !!

ندد لاعبو “بوكا جونيورز” بالتصرفات التي قامت بها جماهير “ريفر بلايت” والتي أجلت مباراة نهائي كأس “ليبارتادوريس” من سهرة السبت إلى سهرة اليوم الأحد.

وصرح مختلف لاعبو “البوكا” أن نهائي القرن تحول إلى حرب بسبب ما حدث لهم لحظة وصولهم ملعب “المونيمونتال”.

وقال “بيريز” قائد “بوكا جونيورز”: “هذا النهائي كان من المفترض أن يكون حفلا لكن يبدو أننا في حرب”.

وأضاف “كارلوس تيفيز”: “أريد أن أطمئن عائلتي وعائلة باقي اللاعبين كلنا بخير، لكن ما حدث لن ينسى”.

أما مهاجم “البوكا”: “يريدون منح الكأس لنادي ريفر بلايت فليفعلوا ذلك”.

يذكر أن لاعبو “بوكا جونيورز” تعرضوا للرشق بمختلف الأنواع سواء حجارة أو غازات مسيلة للدموع لحظة وصولهم لملعب “المونيمونتال”.