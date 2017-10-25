دخل لاعبو إتحاد الحراش في إضراب مفتوح، بسبب المستحقات المالية العالقة، التي يدينون بها لإدارة الفريق.

وقرر لاعبو الحراش عدم العودة للتدريبات إلى غاية تسوية وضعيتهم المالية، بعد مللهم من الوعود الكاذبة للإدارة.

هذا وكان مهاجم الحراش الحاج بوقاش قد صرح بعد نهاية مباراة إتحاد العاصمة أن الأوضاع لاتصر في بيت الحراش.

كما اتهم بوقاش الإدارة الحالية بعدم مساعدة الفريق، وغيابها شبه التام، وأن اللاعبين لا يمكنهم تحمل المسؤولية لوحدهم.

من جهة أخرى كشفت بعض المصادر أن الرئيس بن سمرة، قرر الإستقالة من رئاسة الفريق نظرا لتأزم الأوضاع وكثرة المشاكل.