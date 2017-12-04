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لاعبو الحراش يقاطعون التدريبات ويدخلون في إضراب مفتوح

الرياضة
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لاعبو الحراش يقاطعون التدريبات ويدخلون في إضراب مفتوح
بقلم كريم.تيغرمت

رفض لاعبو اتحاد الحراش، العودة لتدريبات الفريق وقررو الدخول في إضراب مفتوح حتى تتم تسوية مستحقاتهم المالية العالقة.

وقاطع لاعبو اتحاد الحراش، الحصة التدريبية التي كانت مبرمجة صباح اليوم الإثنين، مطالبين بتسوية مستحقاتهم المالية للعودة إلى التدريبات.

حيث لم يتلق اللاعبون أجورهم منذ أزيد من 6 أشهر، كما أن بعض اللاعبين القدامى لازالو يدينون بأجرة الموسم الماضي.

ويبدو أن الأمور في البيت الحراشي، تسير نحو طريق مسدود، في ظل الغياب التام لإدارة الرئيس الحالي بن سمرة.

وسيكون إتحاد الحراش مهددا بالسقوط في حال تواصل هذه الوضعية، بالنظر لتواجده في المركز ما قبل الأخير بـ10 نقاط.

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