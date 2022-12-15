لاعبو الحمراوة يدخلون في إظراب احتجاجا على مستحقاتهم

دخل لاعبو فريق مولودية وهران، في إظراب، احتجاجا منهم لعدم نيلهم مستحقاتهم المالية العالقة، منذ ستت أشهر.

وقاطع لاعبو الفريق، الحصة التدريبية الأخيرة التي كانت مبرمجة أمس الأربعاء، تحضيرا لمباراتهم المقبلة.

كما طالب اللاعبين، إدارة الفريق، بستوية مستحقاتهم المالية العالقة، من أجل استئناف تحضيراتهم.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يشهد فيها فريق مولودية وهران، إظراب للاعبين هذا الموسم، بسبب مشكل المستحقات المالية.