لاعبو الحمراوة يطلقون حملة توعية ضد كورونا

بادر لاعبو مولودية وهران، على غرار بقية الرياضيين في حملة التوعية ضد تفشي فيروس كورونا، الذي يجتاح العالم.

ودعى اللاعب بوعلام مصمودي، عبر مقطع فيديو، الشعب الجزائري ليكون في مستوى هذا البلاء، لنتمكن من تجاوزه بأخف الأظرار.

ومن جهتهم طالب ثنائي الحمراوة، أمين أزماني، ومحمد بوطيش، الجميع للتقليل من تنقلاتهم، للبقاء في منازلهم، لتفادي الخطر الذي يداهمنا.

وبدوره شدد زميلهم عبد الحفيظ بن عمارة، على ظرورة الاحترام الصارم لقواعد الوقاية من خطر كورونا، كما دعى الشباب للاعتناء بكبار السن، لتجنيبهم أي مكروه.