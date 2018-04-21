لاعبو الخضر أقل من 20 سنة يترحمون على شهداء الجزائر من “رادس”

احتفل لاعبو المنتخب الوطني (-20 عاما)، بطريقة خاصة، بعد هدفهم الأول في مرمى المنتخب التونسي، في المواجهة التي جمعتهم لحساب تصفيات “الكان”.

ورفع أشبال المدربين سليم سبع وحسين أشيو، قميص كتب عليه “الله يرحم شهداء الوطن 257″، في إشارة منهم لضحايا الطائرة العسكرية.

وجاء هذا بعد افتتاحهم باب التسجيل في مرمى المنتخب التونسي، عن طريق اللاعب بلعيد، في الدقيقة 15، من الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من هذه المباراة، على وقع التعادل الإيجابي 1-1، بعدما عدل المنتخب التونسي النتيجة في الدقيقة 45، من هذا الشوط.

يذكر أن هذه المباراة، تدخل ضمن دور الإياب من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019.