لاعبو الخضر الأكثر حصولا على الانذارات في الـ”كان”

تصدر لاعبو المنتخب الوطني، قائمة الأكثر حصولا على الانذارات في كأس أمم إفريقيا، الجارية وقائعها بكوت ديفوار.

وبالرغم من أن بعض المنتخبات لعبت لقاءين في الـ”كان”، إلا أن لاعبي الخضر الذين اكتفوا بمواجهة أنغولا، فقط إلى حد الآن، تلقوا 4 انذارات خلال ذات اللقاء، كأكثر منتخب حصولا على الانذارات.

وكشف الحكم الدولي السابق محمد زكريني. في تصريحات إذاعية اليوم الجمعة، بأن من أصل 27 بطاقة صفراء وزعّت في الـ”كان” تحصل لاعبو الخضر على 4 منها، ويتعلق الأمر ببن سبعيني (د 35) وبن طالب (د 48) وبن ناصر (د 52) وعطال (د 79).

كما شدد زكريني، على ضرورة تحكم رفقاء رياض محرز. بأعصابهم في لقاءي بوركينافاسو وموريتانيا، وختم: “عليهم أن يعرفوا كيف يسيروا الأمور، لأن البطاقات ستكون مؤثرة في الأدوار القادمة”.