عاجل

لاعبو الخضر تابعوا نزال “خبيب”

الرياضة
  • -
  • 0
لاعبو الخضر تابعوا نزال “خبيب”
بقلم أمير بهلول

تابع بعض من لاعبي الخضر نزال الروسي “خبيب نورمحمدوف” مع الأمريكي “داستن” حيث واصل “خبيب” سيطرته على رياضة الفنون القتالية UFC.

ونشر اللاعب الجزائري سفيان فيغولي عبر الستوري الخاص به في حسابه الشخصي على “الانسغرام” فيديو للمنازلة.

“خبيب” نجح في فرض سيطرته على خصمه الأمريكي “داستن” وجعله ينسحب من المباراة في الجولة الثالثة ليحافظ بذلك على لقبه كبطل للعالم.

حيث استسلم الأمريكي مثلما فعل “كونور ماكغريغور” العام الماضي في مباراة “تاريخية”.

ونجح “خبيب” في تحقيق الفوز الـ 28 له في هذه المنافسة دون أن يتلقى أي هزيمة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=697082

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com