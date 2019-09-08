لاعبو الخضر تابعوا نزال “خبيب”

تابع بعض من لاعبي الخضر نزال الروسي “خبيب نورمحمدوف” مع الأمريكي “داستن” حيث واصل “خبيب” سيطرته على رياضة الفنون القتالية UFC.

ونشر اللاعب الجزائري سفيان فيغولي عبر الستوري الخاص به في حسابه الشخصي على “الانسغرام” فيديو للمنازلة.

“خبيب” نجح في فرض سيطرته على خصمه الأمريكي “داستن” وجعله ينسحب من المباراة في الجولة الثالثة ليحافظ بذلك على لقبه كبطل للعالم.

حيث استسلم الأمريكي مثلما فعل “كونور ماكغريغور” العام الماضي في مباراة “تاريخية”.

ونجح “خبيب” في تحقيق الفوز الـ 28 له في هذه المنافسة دون أن يتلقى أي هزيمة.