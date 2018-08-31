لاعبو الخضر تحت المجهر في الساعات الأخيرة من الميركاتو

يسدل الستار في تمام الساعة الـ00:00 من سهر اليوم على سوق التحويلات الصيفية في الدوريات الأوروبية الكبرى على غرار البطولات الإسبانية، الألمانية والفرنسية.

وسيكون محترفينا أمام الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي من أجل تغيير الوجهات قبل إسدال الستار، خصوصا بالنسبة للاعبين الذين يعانون من التهميش في أنديتهم.

وكان زين الدين فرحات قد أبدى عن رغبته في تغيير الأجواء ومغادرة نادي لوهافر الفرنسي بإتجاه الليغ1، خصوصا بعد تألقه في الموسم الماضي وتربعه على عرش أفضل الممررين في دوري الدرجة الثانية.

من جهته سيكون فغولي أمام فرصته الأخيرة من أجل مغادة نادي غلطة ساراي التركي والإنتقال إلى نادي أولمبياكوس اليوناني الذي أبدى إهتماما كبيرا لضم الدولي الجزائري.

ويتواجد سفيان هني في وضعية صعبة رفقة فريقه لوكوموتيف موسكو، بعد خروجه من مخططات المدرب الإيطالي ماسيمو كاريرا، ليفضل الإنتقال إلى فريق بيشكتاس التركي الذي أعرب عن رغبته في ضم الدولي الجزائري.

ودخل مهاجم نادي ليل الفرنسي ياسين بن زية دائرة إهتمام فينرباتشي التركي، فيما يقترب ياسين براهيمي من مغادرة بورتو البرتغالي بإتجاه وولفرهامبوتون الإنجليزي.