لاعبو “الخضر” عازمون على التدارك أمام الأردن

تواصل عناصر المنتخب الوطني، تحضيراتها لمواجهة الجولة الـ 2 من نهائيات كأس العالم 2026، المرتقبة أمام الأردن، هذا الثلاثاء.

وأجرى رفقاء القائد رياض محرز، مساء أمس الجمعة، حصة تدريبية جديدة بمركز “روك شوك بارك” التابع لجامعة كانساس الأمريكية.

وجرت الحصة التي انطلقت في حدود الساعة 18:00، بالتوقيت المحلي، بحضور جميع اللاعبين.

ويستعد “الخضر” لمواجهة “النشامى” يوم الاثنين 22 جوان على الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، الموافق للثلاثاء 23 جوان على الساعة 04:00 بتوقيت الجزائر.

وحسب بيان “الفاف” فقد سادت أجواء ايجابية داخل المجموعة في التدريبات. حيث أظهر أشبال فلاديمير بيتكوفيتش، عزيمة كبيرة وتركيزا عاليا، في ظل رغبتهم القوية في تدارك الهزيمة في جولة الافتتاح أمام الأرجنتين والعودة إلى سكة النتائج الإيجابية.

يشار إلى أن منتخب الأردن، كان قد سقط بدوره في لقائه الافتتاحي بنتيجة 3-1 على يد النمسا. منافس “الخضر” في الجولة الـ 3 والأخيرة. ما يجعل مواجهة هذا الثلاثاء مصيرية للمنتخبين، من أجل تعزيز آمالهما في بلوغ الدور الثاني من المونديال.

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