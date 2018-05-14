لاعبو الخضر في أوروبا يوجهون رسالة مباشرة لـ “ماجر”.. “نحن الأفضل” !

قدّم لاعبو الخضر المحترفين في مختلف الدوريات الأوروبية، أداءً مثاليا هذا الموسم فمنهم من توّج بالبطولة ومنهم من صنع أفراح فريقه، ومنه من كتب تاريخا جديدا.

البداية من إنجلترا، أين قدم محرز أحد أفضل عروضه بالرغم من البداية الغير موفقة وأيضا غيابه عن الفريق لـ10 أيام كاملة.

نجم “الفوكسيس” صنع أفراح ناديه هذا الموسم، فكان “الكل في الكل” بتسجيله لـ 13 هدفا و13 تمريرة حاسمة في كل المسابقات.

أما “سليماني”، فقد مرّ جانبا بالرغم من تألقه في كأس الرابطة الإنجليزية، أين اختير كأفضل مهاجم في المسابقة وأيضا في التشكيلة المثالية.

وفي البرتغال، صنع “ياسين براهيمي” الحدث مع فريقه بورتو، بعد أنّ قاده للتتويج بلقب البطولة البرتغالية وإنهاء سيطرة بنفيكا على “السوبر ليغا”.

براهيمي بأهدافه وتمريراته ساهم في تتويج فريقه، كما أنه الأول من نوعه لهذا اللاعب بعد 4 سنوات كاملة لعبها مع الدراغاو.

أما في إيطاليا، فقد صنع بن ناصر الحدث بقيادة فريقه “إيمبولي” للصعود للسيري “أ” بعد موسم مميز، كما أن إصابة غولام قلّصت من حظوظ نابولي في التتويج بالكالتشيو.

وفي فرنسا الحديث كله على زين الدين فرحات الذي كتب اسمه بأحرف من ذهب في الليغ2 بتحطيمه كل الأرقام.

فقد وصل للتمريرة الحاسمة رقم 20 هذا الموسم وهو رقم قياسي في البطولة.

أما كل من بن زية وسعدي فقد نجحوا في قيادة أنديتهم للبقاء في الليغ 1، بالرغم من تذبذب المستوى طوال الموسم.

في تركيا، الأنظار كلها موجه لسفيان فيغولي الذي بات قاب قوسين أو أدنى من التتويج بالبطولة التركية رفقة فريقه غلطة سراي.

فيغولي عاد للتألق هذا الموسم بعد موسم مخيّب مع “وست هام”، فأصبح النجم الأول للفريق التركي في أول موسم له.