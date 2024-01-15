لاعبو الخضر في جولة استرخائية قبل لقاء أنغولا

خرج لاعبو الخضر، ظهر اليوم الاثنين، في جولة استرخائية، بمحيط فندق “الملعب” بمدينة بواكي الإيفوارية، قبل ساعات فقط عن دخول غمار كأس أمم إفريقيا.

ويستهل المحاربون مشوارهم في الـ”كان” سهرة اليوم الاثنين. بمواجهة أنغولا. برسم الجولة الـ 1 من المجموعة الـ 4. على ملعب “السلام” بداية من الساعة 20:00 (21:00 بتوقيت الجزائر).

وفضل بلماضي، إخراج لاعبيه في جولة استرخائية مثلما جرت عليه العادة منذ الوصول إلى “بواكي”، وذلك بهدف التنفيس على لاعبيه من ضغط المباراة الافتتاحية، على أمل تحقيق انطلاقة قوية. تؤكد نوايا الخضر في المحفل القاري.

وككل مرة، صنع قائد المنتخب الوطني، رياض محرز. الحدث في محيط فندق “الملعب” بعدما اجتمع الأطفال من أجل رؤيته وترديد اسمه، ولم يتوان نجم “السيتي” السابق في مبادلة محبيه التحية.