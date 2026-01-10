لاعبو “الخضر” في جولة استرخائية قبل مواجهة نيجيريا

خرج لاعبو المنتخب الوطني، ظهر اليوم السبت، في جولة استرخائية بمحيط مقر إقامتهم بمدينة “مراكش” قبل ساعات عن مواجهة نيجيريا، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

ويلتقي “المحاربون” بـ”النسور الخضر” مساء اليوم السبت، بداية من الساعة 17:00. في قمة تعد بالكثير من الإثارة والندية، على ملعب “مراكش الكبير”، بنية اقتطاع تأشيرة المربع الذهبي وملاقاة البلد المضيف الأربعاء القادم.

وبصم المنتخبان على مشوار أكثر من ايجابي في طريقهما إلى ربع النهائي. بـ 4 انتصارات متتالية منذ بداية المحفل القاري.

وفاز “الخضر” في المجموعات على كل من السودان بنتيجة 3-1. وبوركينافاسو بنتيجة 1-0، وغينيا الاستوائية بـ 3-1، قبل الفوز بهدف من دون رد، أمام الكونغو الديمقراطية، في ثمن النهائي.

بينما تجاوزت نيجيريا، موزمبيق في ثمن النهائي برباعية نظيفة. وفازت قبل ذلك، في دور المجموعات على تنزانيا بنتيجة 2-1 وتونس بـ 3-2، وأوغندا بنتيجة 3-1.