لاعبو “الخضر” في جولة استرخائية قبل مواجهة “الخيول البوركينابية”

خرج لاعبو المنتخب الوطني، ظهر اليوم الأحد، في جولة استرخائية، بمحيط مقر إقامتهم بمدينة الرباط المغربية، قبل مواجهة نظرائهم من بوركينافاسو في الجولة الـ 2 من الـ”كان”.

ويلتقي “المحاربون” بـ”الخيول البوركينابية” مساء اليوم الأحد بداية من الساعة 18:30، بملعب “مولاي الحسن” في قمة نارية، لحسم تأشيرة العبور إلى الدور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2025.

ويتصدر المنتخب الوطني، المجموعة الـ 5 بفارق الأهداف، على نظيره البوركينابي. بعد الفوز بنتيجة 3-0 أمام السودان، بينما فاز منافس “الخضر”. في جولة الافتتاح بهدفين لهدف، أمام غينيا الاستوائية.

وقرر الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، ككل مرة وقبل كل مباراة، منح لاعبيه فرصة الخروج في جولة بمحيط مقر إقامتهم. وذلك، بهدف التخلص من الضغط ودخول أجواء اللقاء مبكرا. على أمل تحقيق الفوز وضمان التأهل في الصدارة.