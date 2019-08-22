عاجل

لاعبو “الخضر” في ملعب 20 أوت لحضور حفل “سولكينغ”

الرياضة
  • -
  • 0
لاعبو “الخضر” في ملعب 20 أوت لحضور حفل “سولكينغ”
بقلم حكيم ش

في ليلة صاخبة مليئة بنجوم الفن والرياضة، احياها اليوم الخميس، المغني العالمي “سولكينغ” على ارضية ملعب 20 اوت بالجزائر العاصمة.

ليلة حفل مغني الراب سولكينغ اوعبد الرؤوف دراجي، حضر فيها جميع اصدقاءه المغنين من عدة دول عالمية .
وفاجأ نجوم المنتخب الوطني كل الجمهور الحاضر في الحفل حيث قدم كل من بونجاح، بن ناصر، فيغولي ورياض محرز تحية خاصة
وذلك عبر فيديو تم بثه في الشاشات العملاقة المتواجدة داخل ملعب شباب بلوزداد لكل الجماهير الحاضر في الحفلة الخاصة بهذا الفنان المغترب،
وقام اللاعبون بتقديم اعتذارهم لعدم قدرتهم على الحضور إلى جانب الجماهير وسولكينغ


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=691682

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com