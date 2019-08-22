لاعبو “الخضر” في ملعب 20 أوت لحضور حفل “سولكينغ”

في ليلة صاخبة مليئة بنجوم الفن والرياضة، احياها اليوم الخميس، المغني العالمي “سولكينغ” على ارضية ملعب 20 اوت بالجزائر العاصمة.

ليلة حفل مغني الراب سولكينغ اوعبد الرؤوف دراجي، حضر فيها جميع اصدقاءه المغنين من عدة دول عالمية .

وفاجأ نجوم المنتخب الوطني كل الجمهور الحاضر في الحفل حيث قدم كل من بونجاح، بن ناصر، فيغولي ورياض محرز تحية خاصة

وذلك عبر فيديو تم بثه في الشاشات العملاقة المتواجدة داخل ملعب شباب بلوزداد لكل الجماهير الحاضر في الحفلة الخاصة بهذا الفنان المغترب،

وقام اللاعبون بتقديم اعتذارهم لعدم قدرتهم على الحضور إلى جانب الجماهير وسولكينغ