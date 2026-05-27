لاعبو “الخضر” والأندية الجزائرية يهنئون الشعب الجزائري

هنأ رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” وليد صادي، بتهانيه إلى الشعب الجزائري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما بعث الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، رفقة لاعبي المنتخب الوطني. المتواجدون في تربص بسيدي موسى، استعدادا لمونديال 2026، بتهانيهم إلى الشعب الجزائري، بمناسبة عيد الأضحى.

وبدورهم هنأت الأندية الجزائرية، بقسميها المحترف والهواة، كل الشعب الجزائري والأمة الاسلامية عامة، بهذه المناسبة المباركة، وذلك، عبر منشورات على صفحاتها الرسمية على “فيسبوك”.