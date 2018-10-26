لاعبو الخضر وبلماضي في مشكلة كبيرة قبل مواجهة “الطوغو” !!

تصريحات “كلود لوروا” مدرب منتخب “الطوغو”، حول أرضية ملعب “لومي” الكارثية أين سيواجه المنتخب الجزائري نظيره الطوغولي منتصف شهر نوفمبر المقبل، تحرج “بلماضي” ولاعبي “الخضر”.

فقد اكد “لوروا” أن “أديبايور” نجم المنتخب وقائد الفريق رفض اللعب في هذه الأرضية الكارثية، ولم يمنعه المدرب من ذلك.

ولهذا فإن نجوم “الخضر” سيكون في حيرة بسبب هذه الأرضية المعشوشبة إصطناعيا والخطيرة ، وبلماضي مطالب بإيجاد الحلول اللازمة.

فأرضية الميدان ستكون العائق الأكبر والتخوف سيكون كبير من الإصابات وكل هذا سيعيق المنتخب الجزائري في خرجته الإفريقية منتصف شهر نوفمبر المقبل.