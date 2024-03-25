لاعبو الخضر ومدرب الحراس يتفاعلون مع لقاء وفاق سطيف والشلفاوة

نشر الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الاثنين، فيديو خص مدرب حراس المرمى عز الدين برارمة وكل من اللاعب منصف بقرار وسيد احمد قندوسي وأمين عمورة وهو يتابعون مباراة فريقهم وفاق سطيف أمام أولمبي الشلف.

و تفاعل اللاعبون مع مباراة وفاق سطيف وأولمبي الشلف بشكل ملفت للانتباه، بعدما شدهم الحنين لأيامهم الزاهية مع الفريق السطايفي قبل أن يشدوا الرحال صوب أنديتهم المحترفة.

وكان مدرب الحراس عز الدين برارمة قد فاز رفقة الوفاق السطايفي بعدد من الألقاب قبل أن يغير وجهته، شكل قندوسي الذي شد الرحال صوب مصر وبقرار صوب كرواتيا، في حين شد عمورة الرحال صوب سويسرا.