لاعبو الخضر يؤدون صلاة الجمعة بمسجد “الأمير عبد القادر”

أدى لاعبو الخضر، صلاة الجمعة، في رحاب ومسجد الأمير عبد القادر، بقسنطينة.

وعادت العناصر الوطنية، صبيحة اليوم الجمعة، إلى مدينة الجسور المعلقة، لمواصلة تحضيراتهم ضمن تربص سبتمبر الجاري، بعدما تعادلوا سلبيا أمس الخميس، أمام تنزانيا، في ختام دور مجموعات تصفيات “كان 2023”.

وتوجّه القائد رياض محرز، وزملاؤه إلى مسجد الأمير عبد القادر، لأداء صلاة الجمعة، وصنعوا الحدث بين المصلين، الذين سارعوا لأخذ صور تذكارية مع نجوم الخضر، فور نهاية الصلاة.

للإشارة، فإن المنتخب الوطني، سيواصل تحضيراته بقسنطينة، إلى غاية يوم الاثنين القادم، موعد السفر إلى داكار السنغالية، قبل 24 ساعة فقط عن وديتهم أمام “أسود التيرانغا”.