لاعبو الخضر يؤدون مناسك الحج رفقة نجوم العالم
انظم عدد من لاعبي الخضر إلى قافلة الحجاج، أين يؤدون مناسك الحج في السعودية، بعدما استغلوا فترة العطلة الصيفية بالنسبة لهم في مختلف الدوريات.
كما انظم كل من سفيان بن دبكة وياسين براهيمي إلى قائمة اللاعبين الذين فضّلوا إحياء شعائر الله في الأيام حالية، أين يصنع الثنائي الجزائري الحدث بتواضعهما الكبير.
كما سبق الثنائي، متوسط ميدان نادي ميلان اسماعيل بن ناصر، الذي يتواجد منذ أيام في مكة المكرّمة. إلى جانب عدد من النجوم الرياضية أبرزهم متوسط الميدان نغولو كانتي المتنقل حديثا الى الدوري السعودي.
نغولو كانتي لا يفارق اسماعيل بن ناصر من لحظة وصولهما إلى السعودية لتأدية فريضة الحج
مشاء الله عليهم وربي يتقبل ان شاء الله 🤍
ويرزقنا و يرزقكم زيارة بيت الله الحرام 🤲🏻 pic.twitter.com/f7WhCAuupY
— 🇩🇿_ALGFOOT✍️ (@ALGFOOT_) June 27, 2023
نغولو كانتي في مشعر منى ❤️ pic.twitter.com/CorIFigLOD
— المدرج | الذهبي (@A1modrj) June 26, 2023
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