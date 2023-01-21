لاعبو الخضر يبدون سعادتهم بتحقيق الفوز الثالث على التوالي
ابدى عدد من لاعبي الخضر سعادته على الفوز الجديد لثالث مرة على التوالي وهذه المرة أمام موزمبيق.
وقال المهاجم بلخير في تصريح لـ “النهار ” عقب المباراة “حققنا هدفنا بالتأهل على رأس المجموعة، حاليا سنركز على الدور المقبل و أشكر اللاعبين و المدرب مجيد بوقرة على الثقة الكبيرة”
كما أضاف “سنلعب مباراة بمباراة، سنبقى محافظين على تركيزنا و لعب المباريات المقبلة على أساس أنها نهائي”.
إلى جانب ذلك، قال مسجل الهدف الوحيد دهيري “أشكر الجمهور الجزائري كثيرا، و بفضله سنقول كلمتنا في المنافسة”. كما أضاف “شخصيا تخلصت من الإصابة، أما عن الملعب فهو جميل جدا و وجدنا معالمنا فيه”.
و قال المدافع لعوافي “الحمد لله التأهل كان مستحقا و أشكر كل المسؤولين و حتى الطاقم الطبي و الأنصار، الوقت لا يزال أمامنا للتحضير للمباريات المقبلة”
وختم مدافع شباب بلوزداد”إن شاء الله سنقدم الإضافة و نفوز بالمباراة المقبلة”.
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