لاعبو الخضر يترحمون على شهداء الجزائر تخليدا لثورة أول نوفمبر

نشر لاعبو المنتخب الوطني تغريدات على صفحاتهم الرسمية عبر شبكات التواصل الإجتماعي “تويتر” و”أنستغرام”، ترحموا من خلالها على أرواح شهداء الوطن تخليدا لثورة أول نوفمبر المجيدة.

ونشر لاعب السد القطري بغداد بونجاع صورة عبر حسابه الرسمي بشبكة التواصل الإجتماعي “أنستغرام” كتب عليها “تحيا الجزائر ..1.2.3 فيفا لالجيري”.

ونشر لاعب نادي لوهافر الفرنسي زين الدين فرحات تغريدة على “أنستغرام” قال من خلالها ” المجد لشهدائنا الأبرار”.

وسار لاعب وفاق سطيف عبد المومن جابو على نفس درب زملائه، حيث نشر على “أنستغرام” صورة قال من خلالها: “المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، كل عام والجزائر وشعبها بخير”.

وهي نفس التعليقات التي نشرها كل من يوسف عطال لاعب نيس الفرنسي، وإسلام سليماني لاعب فينرباتشي التركي.