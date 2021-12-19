لاعبو الخضر يتزعمون التشكيلة المثالية لكأس العرب

سجّل لاعبوا المتخب الوطني للمحليين، تواجدهم بقوة، في التشكيلة المثالية لبطولة كأس العرب 2021، والتي جرت بقطر.

وضمت هذه التشكيلة المثالية لبطولة كأس العرب للمنتخبات، تواجد أربعة لاعبين من المنتخب الوطني، كأغلبية ساحقة.

وتصدر هذه القائمة، ياسين براهمي، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في الدور، بالإضافة لكل من بلايلي، بن العمري، والياس شتي.

كما ضمت هذه التشكيلة المثالية، لاعبين من منتخب، قطر، المغرب وتونس، بالإضافة للاعب واحد من منتخب مصر.