لاعبو الخضر يتسارعون للإعتذار من الجزائريين ويضربون موعدا في مارس

بعدما قدّم قائد الخضر رياض محرز إعتذاره للجماهير الجزائرية في تغريدته أمس على حسابه الرسمي عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

إنظم متوسط ميدان الخضر هاريس بلقبلة إليه، عندما أجرى حوارا لموقع “واست فرونس” أين أبدى تأسفه الشديد لإقصاء المنتخب من الكان.

وقال هاريس بن قبلة “كلّنا متأثّرون و بصراحة العودة إلى فريقي بريست قبل الأوان ليس أمر جيّد. اعتبره معقّد بعض الشيء”. وأضاف “كنا نأمل كلاعبين في المنتخب الأول أن نقدم الكثير والأفضل. لكن هكذا هي الامور لا تسير في صالحك في بعض الأحيان”.

وضرب بن قبلة موعدا للجماهير الجزائرية بالتدارك “سنحرص على الإستعداد الجيّد لمقابلة مارس المقبلة، نأمل أن نقدم نتائج طيبة و نعطي القليل من الأمل للشعب الجزائري الذي أصيب بخيبة أمل كبيرة”.

كما قال ” أن شخص أملك تفكيرا مستقبليا”.

يذكر. أن المباراة الفاصلة ستلعب في شهر مارس المقبلة. التي تحدّد مسار أشبال بلماضي نحو المشاركة في مونديال قطر.