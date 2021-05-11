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لاعبو الخضر يتضامنون مع الشعب الفلسطيني

الرياضة
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لاعبو الخضر يتضامنون مع الشعب الفلسطيني
بقلم أمير بهلول

تضامن لاعبو الخضر مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بعد الأحداث الأخيرة.

ويأتي هذا بالنظر للمضايقات التي يتعرض لها سكان منطقة الشيخ جرح بفلسطين، وسعي الكيان الصهيوني لطردهم من أراضيهم.

فكل من مبولحي، بلايلي، بونجاح، عطال، سليماني، فيغولي، بن ناصر وغيرهم من النجوم أعلنوا عن دعمهم اللامشروط للقضية الفلسطينية.

فالجميع نشر عبر حساباتهم الخاصة في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي صورا للشعب الفلسطيني تحت عنوان: “فلسطين حرة..”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=994759

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