لاعبو الخضر يتضامنون مع الشعب الفلسطيني

تضامن لاعبو الخضر مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بعد الأحداث الأخيرة.
ويأتي هذا بالنظر للمضايقات التي يتعرض لها سكان منطقة الشيخ جرح بفلسطين، وسعي الكيان الصهيوني لطردهم من أراضيهم.
فكل من مبولحي، بلايلي، بونجاح، عطال، سليماني، فيغولي، بن ناصر وغيرهم من النجوم أعلنوا عن دعمهم اللامشروط للقضية الفلسطينية.
فالجميع نشر عبر حساباتهم الخاصة في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي صورا للشعب الفلسطيني تحت عنوان: “فلسطين حرة..”.
Free Palestine 🙏🏻🙏🏻🙏🏻#FreePalestine pic.twitter.com/6slE2nROFa
— Islam Slimani (@slimaniislam) May 10, 2021
Choqué par les images de violences subies par nos frères et sœurs palestiniens…
Ne les oublions pas dans nos prières.
🤲🏼🇵🇸 #SavePalestine pic.twitter.com/Qx3TUu9k3q
— Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) May 11, 2021
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