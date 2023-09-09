لاعبو الخضر يتضامنون مع الشعب المغربي

سارع لاعبو المنتخب الوطني، إلى إعلان تضامنهم المطلق مع الشعب المغربي، عقب الزلزال، الذي ضرب سهرة أمس الجمعة، مختلف أرجاء البلاد، وخلف إلى حد الساعة أزيد من 800 حالة وفاة.

وعبر لاعبو الخضر، سواء المتواجدين بتربص قسنطينة، وحتى الغائبين لأسباب فنية، ونقص المنافسة، عن تضامنهم مع الشعب المغربي.

وأطلق نبيل بن طالب، وعدد من العناصر الوطنية، صورا لـ”زلزال” المغرب، عبر خاصية “ستوري” في حساباتهم الشخصية على “أنستغرام” ترحموا من خلالها على أرواح الضحايا، كما تمنوا الشفاء للجرحى، معلنين تضامنهم التام مع الشعب المغربي.