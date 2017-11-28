يتضامن لاعبو المنتخب الوطني مع مسلمي “الروهينغا”، في بورما حيث لم يفوت أغلبهم الفرصة للتعبير عن تضامنهم عبر “تويتر”.

أول المتضامنين، كان سفيان فيغولي الذي نشر عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، حيث لايمر يوم إلا وغرد عنهم وطالب بمساعدتهم.

وكان سيشارك في مباراة خيرية من إحدى المنظمات الإسلامية الخيرية في فرنسا، تضامنا معه، إلا أنه تعذر عليه الحضور .

وسار على خطى فيغولي، عدة لاعبين على غرار عدلان قديورة، رياض محرز، عيسى ماندي.

حيث نشر اليوم كل من محرز وماندي على صفحتيهما الرسمية على “تويتر” فيديو لمسلمي “الروهينغا” كتعبير منهما على التضامن مع الأقلية المسلمة في بورما.