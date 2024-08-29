لاعبو الخضر يتعرفون على منافسيهم في دوري أبطال أوروبا

تعرف لاعبو المنتخب الوطني، اليوم الخميس، على منافسيهم في مسابقة دوري أبطال أوروبا بنسختها الجديدة.

وأوقعت القرعة الظهير الأيسر للخضر، ونادي بوروسيا دورتموند، الموجود في التصنيف الأول في البطولة، في مواجهة أندية: برشلونة، ريال مدريد، شاختار دونتيسك، كلوب بروج، سلتيك، دينامو زغرب، شتروم غراس، بولونيا.

فيما سيواجه متوسط الميدان، إسماعيل بن ناصر، رفقة فريقه ميلان، الموجود في التصنيف الأول، الأندية التالية: ليفربول، ريال مدريد، كلوب بروج، ليفركوزن، النجم الأحمر، دينامو زغرب، جيرونا، سلوفان براتسلافا.

أما الظهير الأيسر، جوان حجام، رفقة فريقه يونغ بويز، الموجود في التصنيف الثالث، سيواجه: إنتر ميلان، برشلونة، أتلانتا، شاختار دونتيسك، النجم الأحمر، سلتيك، أستون فيلا، شتوتغارت.

وسيواجه المدافع، عيسى ماندي، رفقة فريقه ليل الفرنسي، الموجود في التصنيف الثالث، كلاً من: ريال مدريد، ليفربول، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، فاينورد، سبورتينغ لشبونة، شتروم غراس، بولونيا.

وسيواجه ثنائي نادي فاينورد الموجود في المستوى الثالث، رامز زروقي وأنيس حاج موسى الأندية التالية: بايرن ميونيخ، مانشستر سيتي، باير ليفركوزن، بنفيكا، النجم الأحمر، ليل، شتروم غراس، جيرونا.