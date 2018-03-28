لاعبو “الخضر” يتمردون على ماجر

فاجأت تصرفات بعض لاعبي الخضر الرأي العام على غرار “محرز وتايدر وحتى نبيل بن طالب” الذين خرجوا عن المنظومة بتصرفاتهم اللامسؤولة.

فاللاعبون مطالبون باحترام قرارات الطاقم الفني مهما كانت، ومن غير المقبول أن يغادر لاعب أرضية الميدان بسبب الغضب.

وحتى نجم ليستر سيتي الذي لم يقدم بعد ماهو منتظر منه مع الخضر فأداءه مع فريقه ومع المنتخب مختلف.

كان عليه تقبل قرار دون إحداث ضجة بعد خروجه، فصورة المنتخب أكبر من هذا الأمر.

أما بن طالب الذي صنع الحدث بشفائه في ظرف قياسي من إصابته فهو لا يزال متهور داخل أرضية الميدان ومطالب بالهدوء.

على جميع اللاعبين أن يحترموا المنتخب حتى وإن كانت بعض الأمور لا تعجبهم كما بدى ذلك واضحا.