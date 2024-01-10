إعــــلانات
الرياضة

لاعبو الخضر يجرون أول حصة تدريبية ببواكي

بقلم عزيز طالبي
لاعبو الخضر يجرون أول حصة تدريبية ببواكي
الخضر
  • 263
  • 0

أجرى لاعبو الخضر منتخب الوطني الجزائري أول حصة تدريبية بمدينة بواكي بكوت ديفوار وسط إجراءات أمنية مشددة.

ووصل الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبيه إلى الملعب الرئيسي خلال الساعات القليلة الماضية، استعدادا للمباريات الرسمية في كأس أمم افريقيا 2023 التي ستجري بكوت ديفوار.

كما جرت الحصة التدريبية، وسط أبواب مغلقة بالملعب، دون حضور الاعلاميين، وحتى بعض المشجعين من كوت ديفوار الذين ارادوا لقاء النجم رياض محرز و البقية لأخذ صورة تذكارية معهم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–

رابط دائم : https://nhar.tv/3leOa
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر