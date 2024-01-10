لاعبو الخضر يجرون أول حصة تدريبية ببواكي

أجرى لاعبو الخضر منتخب الوطني الجزائري أول حصة تدريبية بمدينة بواكي بكوت ديفوار وسط إجراءات أمنية مشددة.

ووصل الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبيه إلى الملعب الرئيسي خلال الساعات القليلة الماضية، استعدادا للمباريات الرسمية في كأس أمم افريقيا 2023 التي ستجري بكوت ديفوار.

كما جرت الحصة التدريبية، وسط أبواب مغلقة بالملعب، دون حضور الاعلاميين، وحتى بعض المشجعين من كوت ديفوار الذين ارادوا لقاء النجم رياض محرز و البقية لأخذ صورة تذكارية معهم.

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