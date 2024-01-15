لاعبو الخضر يجمعون :”التعادل ليس نهاية العالم وجاهزون لرد الاعتبار”

أجمع لاعبو الخضر في شاكلة بغداد بونجاح وأندي ماندريا إلى جانب كيفن غيتون على جاهزيتهم لرد الاعتبار للكرة الجزائر في قادم المباريات.

وقال المهاجم بغداد بونجاح خلال المنطقة المختلطة “نسعى للعمل و تصحيح الأخطاء في قادم المباريات، كنا نحبذ الفوز لكن المكتوب كان وراء التعادل”

كما أضاف بونجاح “في التمارين سنصحح الأخطاء و سنعود بقوة في قادم المباريات”.

إلى جانب ذلك، قال كيفن غيتون في تصريحه هو الأخر خلال الندوة الصحفية ” قدمنا ما علينا لتقديم مباراة في المستوى لكن حققنا التعادل، قدمنا شوط أول جيد لكن في الشوط الثاني سجلوا علينا عن طريق ضربة جزاء”.

كما أضاف “نشعر بخيبة بعد تلقي الهدف الثاني، سنعمل ما في وسعنا للعب المباريات القادمة جيدا”.

وختم “السبب وراء التعادل هو التخاذل بعض الشيء في الشوط الثاني”.

وقال الحارس أندي ماندريا هو الأخر خلال تواجده بالمنطقة المختلطة “التعادل ليس نهاية العمل، حققنا نقطة جيدة، و لم ننهزم، سنبقى مركزين بشكل جدي للمباريات القادمة”

وأضاف ماندريا “لازال الوقت كافي للتحضير الجيد، وسنرد الاعتبار لأنفسنا”.

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