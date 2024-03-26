لاعبو الخضر يجمعون :”سعداء وجاهزون لتقديم مستويات أكبر مستقبلا”

أكد لاعبو الخضر جاهزيتهم لتقديم مستويات كبيرة أخرى خلال التحديات القادمة بعد الأداء الكبير أمام منتخب جنوب إفريقيا.

وقال المتألق منصف بقرار في تصريح له خلال المنطقة المختلطة “اللاعبون بللوا القميص جيدا، قمت بدورواجبي و هو ما كلبه مني المدرب بيتكوفيتش، تعودت على المدرب بشكل جيد، و تعليماته تصلنا”.

كما أضاف الجناح الطائر أنيس حاج موسى “كنا نريد الفوز لكن للأسف رغم أننا قدمنا مباراة جيدة وعلى طول الخط، مشوار اللاعب يسير بسرعة والان حاليا أنا مع المنتخب الوطني”.

إلى جانب ذلك، قال مدافع الخضر كيفن قيتون “المباراة انهيناها بالتعادل رغم أن كنا نريد الفوز بها و كان باستطاعتنا تحقيق ذلك، ان شاء الله الأمور تسير على ما يرام”.

وختم “حضرنا جيدا وأصبحنا نفهم جيدا تعاليم المدرب بيتكوفيتش، لهذا قدما مستوى جيد”.