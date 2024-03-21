لاعبو الخضر يحتفلون بعيد ميلاد الثنائي بلعيد ومداني

احتفل لاعبو الخضر، اليوم الخميس، بعيد ميلاد الثنائي زين الدين بلعيد ومحمد مداني بالمركز التقني في سيدي موسى.

وجرت الاحتفالات وسط أجواء رائعة ومعنويات مرتفعة، و هي الأجواء التي حضرها جميع اللاعبين بما فيهم المدرب فلاديمير بيتكوفيتش.

وقال زين الدين بلعيد في تصريح للموقع الرسمي لـ “الفاف” عن خطوة الزملاء “أشكر جميع الذين في الإدارة و العاملين في المركز التقني، بعد تذكري و الاحتفال بعيد ميلادي”.

كما أضاف محمد أمين مداني في تصريح هو الأخر للموقع الرسمية لـ “الفاف” بعد ذات الخطوة “أشكر الجميع،تفاجأت، بتذكر الجميع بعيد ميلادي و أتمنى أن يكلل التربص بالنجاح”.