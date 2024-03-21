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الرياضة

لاعبو الخضر يحتفلون بعيد ميلاد الثنائي بلعيد ومداني

بقلم عزيز طالبي
لاعبو الخضر يحتفلون بعيد ميلاد الثنائي بلعيد ومداني
لاعبو الخضر
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احتفل لاعبو الخضر، اليوم الخميس، بعيد ميلاد الثنائي زين الدين بلعيد ومحمد مداني بالمركز التقني في سيدي موسى.

وجرت الاحتفالات وسط أجواء رائعة ومعنويات مرتفعة، و هي الأجواء التي حضرها جميع اللاعبين بما فيهم المدرب فلاديمير بيتكوفيتش.

وقال زين الدين بلعيد في تصريح للموقع الرسمي لـ “الفاف” عن خطوة الزملاء “أشكر جميع الذين في الإدارة و العاملين في المركز التقني، بعد تذكري و الاحتفال بعيد ميلادي”.

كما أضاف محمد أمين مداني في تصريح هو الأخر للموقع الرسمية لـ “الفاف” بعد ذات الخطوة “أشكر الجميع،تفاجأت، بتذكر الجميع بعيد ميلادي و أتمنى أن يكلل التربص بالنجاح”.

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