لاعبو الخضر يحتفلون بـ “مئوية” سليماني مع الخضر

احتفل لاعبو الخضر خلال الحصة التدريبية التي أجريت، اليوم الجمعة، بخوض المهاجم اسلام سليماني المباراة الـ 100 له مع الكتيبة الوطنية.

و تواجد كل من الناخب الوطني جمال بلماضي و رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم وليد صادي إلى جانب نجوم المنتخب، في الصورة الجماعية التي ستبقى خالدة في التاريخ.

و قام لاعبو الخضر بتقديم دفعة معنوية لمهاجم الخضر المخضرم قبل المباراة القوية المنتظرة غدا أمام منتخب بوركينافاسو لحساب الجولة الثانية من مباريات الدور الاول من كأس امم افريقيا.

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