لاعبو الخضر يدخلون ملعب تشاكر بالوشاح الفلسطيني

يواجه سهرة اليوم الخميس المنتخب الوطني الجزائري مُنتخب موريتانيا في مُباراة ودية تحضيرية بداية من التاسعة إلا ربع بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، وهي المُباراة التي سيلعبها زملاء النجم إسلام سليماني بالقميص الأبيض.

المواجهة التحضيرية الأولى في سلسلة اللقاءات الودية التي سيخوضها الخضر خلال تربص شهر جوان، والذي إنطلق يوم الإثنين بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى شهدت سابقة تاريخية، وهي دخول كل اللاعبين بالوشاح الفلسطيني إضافة الى علم دولة فلسطين في رسالة دعم للقضية الفلسطينية وردا على الصهاينة الذين قاموا بقصف غزة خلال الشهر الماضي.

هذا وستشهد المواجهة دخول اللاعبين بقُمصان تحمل الأسماء باللغة العربية عكس المرات الماضية أين كان يُكتب إسم اللاعبين باللغة الفرنسية، وهو أمر سيحدث طيلة المباريات الودية الثلاث.