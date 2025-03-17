لاعبو الخضر يدعمون عبد اللي ويوجهون رسالة مشفرة للفرنسيين

دافع الثنائي الجزائري هاريس بلقبلة وأنيس حاج موسى بشدة على مواطنهما حيماد عبد اللي الذي واجه اتهامات خطيرة في شأن بعد مغادرته تربص الخضر بقرار من الناخب الوطني فلادييمير بيتكوفيتش.

وقام هاريس بلقبلة بوضع منشور على صفحته الرسمية على انستغرام عبر خاصية الستوري، التي خصت البلبلة الكبيرة التي صنعها الإعلام الفرنسي بشأن زميله في فريق أنجي الفرنسي، حيث قال “اتركهم يتكلمون .. واصل العلاج أخي عيماد”.

كما انظم المهاجم إنيس حاج موسى إلى قائمة المدافعين على زميله في المنتخب حيماد عبد اللي، حينما أعاد نشر منشوره على صفحته الرسمية، و هي التي قال في شأنها سابقا عبد اللي ” لقد كانت إصابتي مفتعلة للغاية لدرجة أنني لا أستطيع الانضمام إلى المنتخب الوطني”.

وكان عبد اللي قد غادر تربص الخضر اليوم الاثنين بسبب الإصابة التي تلقاها، بعدما منحه الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش الضوء الأخضر.

للإشارة تربص الخضر انطلق اليوم الاثنين وسيستمر إلى غاية 25 مارس، تتخلله مباراتان ضد بوتسوانا يوم 21 مارس و موزمبيق يوم26 من نفس الشهر.