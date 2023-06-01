لاعبو الخضر يرحّبون بالوافد الجديد بطريقتهم الخاصة

تفاعل عدد كبير من لاعبي الخضر مع الاستدعاء الأول لنجم أنجي الفرنسي حيماد عبد اللي من قبل الناخب الوطني جمال بلماضي.

وبعدما نشر عبد اللي حيماد صورة له بقميص المنتخب الوطني على حسابه الرسمي بـ “انستغرام”، تفاعل مهاجم نيس الفرنسي بلال براهيمي معه، بطريقة جميلة حيث وضع رمز “إيموجي” للقوة والتهنئة بمناسبة الخطوة الجديدة في مشواره الكروي.

إلى جانب ذلك، بصم نجم وقائد الخضر رياض محرز على إعجابه الكبير بإمكانيات اللاعب، بعدما وضع له متابعة شخصية.

وردّ صاحب رقم 10 في انجي والذي ينشط كمتوسط ميدان هجومي على تعليقات زملائه الجديد “فخور بتمثيل بلدي الجزائر.. تحيا الجزائر”.

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