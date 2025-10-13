لاعبو “الخضر” يزورون الأطفال المرضى بمستشفى تيزي وزو

قام لاعبو المنتخب الوطني، عشية لقاءهم أمام المنتخب الأوغندي، بزيارة مجاملة إلى الأطفال المرضى بتيزي وزو.

وفور وصولهم ظهر اليوم الاثنين، إلى مدينة “تيزي وزو” التي ستحتضن غدا الثلاثاء، مواجهتهم أمام أوغندا. ضمن الجولة الـ 10 والأخيرة من تصفيات مونديال 2026، توجّه رفقاء بن سبعيني، إلى مستشفى “محمد ندير”.

وزار أشبال فلاديمير بيتكوفيتش، مصلحة طب أمراض الدم للأطفال بمستشفى تيزي وزو، في التفاتة طيبة استحسنها الجميع ولاسيما الأطفال.