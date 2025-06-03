لاعبو “الخضر” يستقبلون مرضى التريزوميا في أجواء مؤثرة بسيدي موسى

في مشهد إنساني مؤثر يلامس القلوب، خصّ لاعبو المنتخب الوطني الجزائري وطاقمهم الفني، اليوم الثلاثاء، ضيوفًا مميزين من فئة مرضى التريزوميا (متلازمة داون) باستقبال حار في مقر التربص بالمركز الوطني لتحضيرات المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

وقد حضر الأطفال إلى المركز رفقة مؤطريهم في زيارة تحفيزية وإنسانية. حيث قوبلوا بعناق دافئ وابتسامات صادقة من لاعبي المنتخب الذين لم يترددوا في التفاعل معهم، التقاط الصور التذكارية، تقديم الهدايا الرمزية. وتبادل اللحظات العفوية التي جسّدت المعنى الحقيقي للتضامن والرحمة.

الزيارة حملت طابعًا خاصًا، إذ حرص نجوم المنتخب، رغم انشغالهم بالتحضيرات الجادة للاستحقاقات المقبلة. على منح هؤلاء الأطفال بعضًا من وقتهم واهتمامهم، ما ترك أثرًا طيبًا في نفوسهم وأدخل الفرحة على قلوبهم النقية.

الطاقم الفني بقيادة المدرب بيتكوفيتش، أبدى بدوره سعادة كبيرة بهذه المبادرة، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تساهم في مدّ جسور المحبة بين المنتخب وشعبه وتظهر الجانب الإنساني للرياضة بعيدًا عن الحسابات الفنية والمنافسات.