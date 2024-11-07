لاعبو الخضر يشيدون بدعم أنصار البياسجي للقضية الفلسطينية

أبدى لاعبو الخضر إعجابهم الكبير بالخطوة التي قام بها أنصار باريس سان جيرمان خلال مباراة فريقهم أمام أتليتيكو مدريد في رابطة أبطال أوروبا. برفعهم تيفو في ملعب حديقة الأمراء، الأربعاء، ساندوا من خلاله القضية الفلسطينية ضد مجازر الاحتلال الصهيوني.

ونشر كل من إسلام سليماني وسفيان فيغولي ويوسف بلايلي وعدد من اللاعبين الذين سبق لهم حمل القميص الوطني مثل الطيب مزياني. صورة “التيفو” الرائع الذي رفعه أنصار نادي العاصمة الفرنسية ويحمل عبارة “الحرية لفلسطين”.

وكتب إسلام سليماني عبر ستوري على حسابه الرسمي على إنستغرام “بأي طريقة ننصر فلسطين.. ستنتصر حتما”.

في حين أعاد لاعبون سابقون نشر صورة التيفو الذي أحدثت ضجة كبيرة لدى الإعلام الفرنسي،

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