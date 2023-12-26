لاعبو الخضر يصلون تباعا إلى سيدي موسى

بدأ لاعبو المنتخب الوطني، اليوم الثلاثاء، بالتوافد على مركز سيدي موسى، تحسبا للدخول في التربص الخاص بكأس أمم إفريقيا 2023.

وحط مدافع الخضر ونادي بوروسيا دورتموند، رامي بن سبعيني، صبيحة اليوم، بمطار هواري بومدين، تمهيدا لالتحاقه بسيدي موسى.

وبدوره، كان مهاجم نادي السد القطري، بغداد بونجاح، ثاني الوافدين على أرض الوطن، تحسبا لمباشرة التربص في مرحلته الأولى.

كما يرتقب أن يتواصل توافد لاعبي الخضر، مساء اليوم الثلاثاء، ويرتقب أن يلتحق 8 لاعبين آخرين بسيدي موسى.

يشار إلى أن حارس شباب بلوزداد مبولحي، ولاعب المولودية بلايلي، رفقة كل من كل من عطال لاعب نيس الفرنسي وسليماني، مهاجم كوريتيبا، يخضعون لتدريبات خاصة في سيدي موسى منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وفي انتظار التحاق باقي اللاعبين، سيكون المنتخب الوطني، على موعد مع لعب لقاء ودي أمام نظيره الأولمبي، قبل السفر إلى “لومي” الطوغولية. للدخول في تربص من الـ 1 إلى 10 جانفي، تتخلله وديتين أمام طوغو وبورندي.