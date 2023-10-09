لاعبو الخضر يصلون تباعا إلى سيدي موسى

بدأ لاعبو الخضر، منذ صبيحة اليوم الاثنين، في التوافد على مركز سيدي موسى، تحسبا لتربص شهر أكتوبر الجاري، الذي تتخلله مواجهتين وديتين أمام الرأس الأخضر ومصر.

وحل صبيحة اليوم، بمطار هواري بومدين بالعاصمة، كل من عيسى ماندي والوافد الجديد، بشير بلومي، والتحق الثنائي مباشرة بمركز سيدي موسى.

قبل أن يحل منتصف النهار، الثلاثي بوعناني وشايبي وقيتون، والتحق بهم فيما بعد لاعب فينورد الهولندي، رامز زروقي.

ويرتقب أن يكتمل تعداد الخضر، مساء اليوم الاثنين. بالتحاق جميع اللاعبين، وسيجري المنتخب حصة استرجاع مساء اليوم وحصة تدريبية صبيحة الغد الثلاثاء. قبل شد الرحال مباشرة إلى قسنطينة للدخول في تربص إلى يوم الخميس موعد مواجهة الرأس الأخضر.

