لاعبو “الخضر” يصلون تباعا إلى مركز سيدي موسى

بدأ منذ صبيحة اليوم الاثنين، لاعبو المنتخب الوطني، بالتوافد على مركز سيدي موسى، تحسبا لمواجهتي بوتسوانا وغينيا، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

واستدعى الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، 26 لاعبا تحسبا لهذا التربص الذي سينطلق اليوم فعليا، ويستمر إلى غاية الـ 8 من شهر سبتمبر الجاري.

والتحق بأرض الوطن، الوجه الجديد، ايلان قبال، المتألق في سماء “الليغ1” الفرنسية. هذا الموسم رفقة ناديه باريس أف سي. في ثاني استدعاء له بعد الأول الذي كان سنة 2021 تحت قيادة الناخب السابق. جمال بلماضي.

كما حل بأرض الوطن، لاعبو ثلاثي “الليغ1” الآخر، نبيل بن طالب وعيسى ماندي وغويري. بالإضافة إلى ثنائي “البوندسليغا” أمين عمورة ورامي بن سبعيني.

إلى جانب كل من سعيد بن رحمة، لاعب نيوم السعودي، وكيفن قيطون. المنضم حديثا إلى شارلوروا البلجيكي، ورامز زروقي. العائد إلى تفينتي الهولندي معارا. إلى جانب خوان حجام، المتألق رفقة يونغ بويز السويري.

ومن المرتقب أن تخوض العناصر المتواجدة بسيدي موسى، مساء اليوم الاثنين، أول حصة تدريبية، في انتظار اكتمال التعداد غدا الثلاثاء على أقصى تقدير.

ويستقبل “الخضر” الخميس المقبل الـ 4 سبتمبر، منتخب بوتسوانا، بملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو، في الجولة الـ 7 من تصفيات المونديال. قبل ملاقاة غينيا. في الدار البيضاء المغربية. برسم الجولة الـ 8، وذلك، يوم الاثنين القادم الـ 8 من سبتمبر الجاري.