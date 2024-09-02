لاعبو الخضر يصلون تباعا تحسبا لمواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا

بدأ لاعبو المنتخب الوطني، منذ صبيحة اليوم الاثنين، بالتوافد على أرض الوطن، تحسبا لمواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا، ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

ووصلت قبل قليل، إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة. أول مجموعة من لاعبي الخضر، يتقدمهم سعيد بن رحمة وخوان حجام وريان آيت نوري. وأنيس حاج موسى، من أجل الدخول في تربص سيستمر إلى غاية الـ 10 سبتمبر الجاري.

ويرتقب أن يتواصل توافد اللاعبين، على أن ينطلق التربص مساء اليوم الاثنين. بتعداد مكتمل، وهو ما سيسمح للناخب الوطني، بيتكوفيتش. بالتحضير بشكل جيد لمباراة غينيا الاستوائية المقررة الخميس المقبل، بملعب “ميلود هدفي” بوهران.

قبل السفر في ختام تربص سبتمبر الجاري، إلى مونروفيا. من أجل ملاقاة منتخب ليبيريا، برسم ثاني جولات المجموعة الخامسة. للتصفيات المؤهلة إلى “كان” 2025.