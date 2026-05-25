لاعبو “الخضر” يصلون تباعًا والحارس الشاب بلعزوق المفاجأة!

يواصل لاعبو المنتخب الوطني، التوافد تباعًا على أرض الوطن، تحسبا للدخول في التربص الذي ينطلق مساء اليوم الاثنين، تحضيرا للمشاركة في مونديال 2026.

وحل ظهر اليوم، 3 لاعبين دفعة واحدة بمطار هواري بومدين، ويتعلق الأمر بكل من ثنائي “الليغ1” الفرنسية، عيسى ماندي والحارس الشاب كيليا بلعزوق. حامي عرين نادي رين، بالإضافة إلى فارس غجيميس، المنتشي بصعود رائع إلى “السيري أ” الايطالية رفقة نادي فروزينوني.

وإن كان استدعاء ماندي وغجيميس، متوقعا، فإن تواجد الحارس بلعزوق. البالغ من العمر 20 ربيعا، يعتبر مفاجأة في حال تواجده ضمن القائمة النهائية، التي سيعلن عنها بيتكوفيتش، يوم الأحد المقبل.

وكان حامي عرين نادي رين الفرنسي، قد بصم شهر مارس الفارط. على أول استدعاء له إلى “الخضر”، بمناسبة تربص مدينة “تورينو” الايطالية، إلا أنه لم يشارك في أي دقيقة من وديتي غواتيمالا وأوروغواي.

يشار إلى أن عدد معتبر من عناصر المنتخب الوطني. كانوا قد حلوا قبل أيام بأرض الوطن، تحسبا للشروع في التحضيرات للمونديال، والتي ستنطلق بسيدي موسى. مساء اليوم الاثنين، في صورة أنيس حاج موسى، ورامي بن سبعيني وفارس شايبي.