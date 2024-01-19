لاعبو الخضر يعدون بالتدارك أمام بوركينافاسو وموريتانيا

أكد لاعبو المنتخب الوطني، عزمهم على العودة بقوة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، الجارية وقائعها بكوت ديفوار، ما بين الـ 13 جانفي والـ 11 فيفري 2024.

ودشّن الخضر، مشوارهم في النسخة الـ 34 لـ”الكان” بتعادل مخيب. يوم الاثنين الفارط. أمام منتخب أنغولا، على أن يواجهوا غدا السبت بوركينافاسو. وموريتانيا الثلاثاء القادم، في الجولتين الـ 2 والـ 3 للمجموعة الـ 4.

وكشفت “الفاف” في بيان لها عبر موقعها الالكتروني. بأن لاعبي المنتخب الوطني، وأعضاء مختلف أطقم الخضر، تقدموا بجزيل الشكر لوزير الشباب والرياضة. عبد الرحمان حماد، على الرسالة المحفزة الذي بعث بها إليهم، وكذا الدعم الثابت.

كما أوضحت الاتحادية. بأن لاعبي الخضر، يعدون الجميع ببذل كل ما في وسعهم من أجل رفع التحدي في المباريات القادمة خلال هذه المنافسة القارية.