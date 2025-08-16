لاعبو الخضر يعربون عن تضامنهم مع عائلات ضحايا فاجعة واد الحراش

قدم الدولي الجزائري، رياض محرز، تعازيه لعائلات ضحايا حادث سقوط الحافلة بواد الحراش، والذي أسفر عن وفاة 18 شخصًا وإصابة 23 آخرين. وكتب محرز عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “ربي يرحمهم ويرزقهم جنات الفردوس الأعلى”، وذلك تعبيرًا عن تضامنه مع الضحايا وأسرهم.

وتأتي هذه الفاجعة الأليمة التي هزت الجزائر مساء الجمعة، نتيجة انحراف حافلة كانت تؤمن خط “الرغاية - تافورة” وسقوطها في وادي الحراش بالعاصمة، مما أسفر عن مقتل العديد من الركاب، فيما سجلت السلطات إصابة 23 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وعلى غرار محرز، انضم العديد من لاعبي المنتخب الوطني الجزائري إلى موجة التضامن، حيث نشروا تعازيهم عبر منصاتهم على “فيسبوك”. من أبرز هؤلاء اللاعبين يوسف عطال، بغداد بونجاح، ويوسف بلايلي، الذين عبروا عن حزنهم الشديد وتأثرهم بما حدث.