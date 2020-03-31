لاعبو الخضر يقودون حملة بيع بالمزاد العلني لأغراضهم الخاصة لمساعدة البليدة

نظم المنسق الإعلامي السابق في الإتحاد الجزائري لكرة القدم عادل حاجي حملة بيع بالمزاد العلني لأغراض ثمينة تخص لاعبي المنتخب الوطني تضامنا مع ولاية البليدة التي تعيش تحت الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

وأكد عادل حاجي أن العديد من اللاعبين تبرعوا بأغراضهم الخاصة على غرار الحارس رايس وهاب مبولحي الذي تبرع بقفازه الذي حرس به مرمى الخضر خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، كما تبرع المدافع سعيد بلكالام بحذائه الرياضي الذي شارك به خلال نهائيات كأس العالم 2014، نفس الشيئ بالنسبة للمدافع الآمخر كارل مجاني، كما ينتظر أن يشارك في هذه الحملة قائد الخضر رياض محرز رفقة كل من عنتر يحيى والعربي هلال سوداني.