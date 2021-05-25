لاعبو “الخضر” يلتحقون تباعا وبلماضي ينشّط ندوة صحافية الثلاثاء المقبل

خلية إعلام “الفاف” لم تقدم أيّ معلومة تخص المنتخب

بدأت عناصر المنتخب الوطني في التوافد تباعا على المركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية في سيدي موسى بالعاصمة، تحسبا للشروع في التربص الإعدادي الذي يسبق المباريات الودية الثلاث التي سيخوضها “الخضر” ضد منتخبات موريتانيا، مالي وتونس أيام 3 و6 و11 جوان الداخل.

وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن أول مجموعة من العناصر الوطنية قد التحقت بالمركز الفني الوطني في “سيدي موسى”، ويتعلق الأمر ببغداد بونجاج ويوسف بلايلي وجمال بن العمري، بالإضافة إلى حارس مرمى أولمبي المدية، عبد الرحمن مجادل، المستدعى لتربص “الخضر” لأول مرة.

وينطلق تربص العناصر الوطنية، رسميا يوم الإثنين 31 ماي الجاري، أما بالنسبة لباقي اللاعبين الذين تلقوا الدعوة من طرف الناخب جمال بلماضي، فسيلتحقون تباعا بمقر التربص عبر مجموعات.

ذات المصدر كشف بأن رياض محرز سيكون آخر الملتحقين بتجمع “الخضر” بسبب ارتباطه بالمشاركة في نهائي رابطة الأبطال الأوروبية يوم السبت 29 ماي، وبالتالي غيابه رسميا عن أول مقابلة ودية ضد منتخب موريتانيا يوم 3 جوان.

هذا وسينشط الناخب الوطني ندوة صحافية، يوم الثلاثاء الفاتح جوان المقبل بمقر التربص بسيدي موسى، من أجل التطرق ألى أهداف المباريات الودية، والكشف عن قائمة الخيارات الخاصة بأيام “الفيفا” للشهر الداخل ـ حسب وكالة الأنباء الجزائرية ـ من مصادرها المستقاة من الإتحاد الجزائري لكرة القدم، الذي توجد خلية إعلامه خارج الخدمة، بعيدة عن مواكبة جديد أخبار المنتخب.