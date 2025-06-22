لاعبو الخضر ينعون في وفاة أنصار مولودية الجزائر بعبارات مؤثرة

تفاعل عدد من نجوم المنتخب الوطني مع صور تشييع جنازة مناصري مولودية الجزائر، عثمان مولاي ويونس أمغوزي والشاب ياسين، الذين وافتهم المنية، أمس، إثر حادث مدرجات ملعب 5 جويلية الأولمبي، معبرين عن حزنهم العميق وتعاطفهم مع عائلتهم ومحبي النادي العاصمي.

وقد نشر اللاعبون يوسف بلايلي، بغداد بونجاح، يوسف عطال، عبد القادر بدران، ورامي بن سبعيني، إلى جانب المدرب مجيد بوقرة، رسائل تعزية مؤثرة عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشادوا فيها بروحهم ووفائهم الكبير للنادي، داعين لهم بالرحمة ولأسرتهم بالصبر والسلوان.

وأكد اللاعبون في رسائلهم أن وفاة المناصرين ليست خسارة فقط لعائلتهم ونادي المولودية، بل لكل العائلة الكروية الجزائرية.

وتأتي هذه المبادرة التضامنية من نجوم الخضر لتؤكد العلاقة القوية التي تجمع بين لاعبي المنتخب الوطني والجماهير، وترسخ القيم الإنسانية والوفاء التي تميّز الكرة الجزائرية.